Свердловский губернатор продлил ограничительные меры из-за коронавируса
Сегодня, 19:03ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры в Свердловской области до 1 июня. Об этом губернатор написал Instagram.
Сюжеты: Коронавирус
Как написал Куйвашев, данные Роспотребнадзора и министерства здравоохранения говорят о том, что пока рано говорить о снятии ограничительных мер в регионе.
Глава региона отметил, что в столице Урала очагом распространения коронавируса стал Железнодорожный район. Там только в одном доме зафиксировано 45 случаев, из них 15 — у детей.
Напомним, что Куйвашев продлил ограничения до 25 мая из-за вспышки заболеваемости среди сотрудников торговой сети «Красное и Белое».
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