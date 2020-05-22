Свердловский губернатор продлил ограничительные меры из-за коронавируса

Как написал Куйвашев, данные Роспотребнадзора и министерства здравоохранения говорят о том, что пока рано говорить о снятии ограничительных мер в регионе.

Глава региона отметил, что в столице Урала очагом распространения коронавируса стал Железнодорожный район. Там только в одном доме зафиксировано 45 случаев, из них 15 — у детей.