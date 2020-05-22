Свердловский прокурор зарегистрировал самый большой доход среди сотрудников ведомства
Сергей Охлопков, прокурор Свердловской области, зарегистрировал в декларации за 2019 год самый большой доход среди сотрудников ведомства региона, пишет Znak.com.
В 2018 году силовик заработал 3,2 миллиона рублей. В 2020 его доходы увеличились почти вдвое – до 6,9 миллиона. Увеличение суммы дохода объясняется продажей элитной иномарки Toyota Land Cruiser Prado, которая фигурировала в прошлогодней декларации и отсутствует в документах в этом году. Охлопков по-прежнему владеет элитными апартаментами в 118 квадратных метров. Еще одну квартиру – в 55,2 квадрата, семья прокурора имеет в пользовании. Супруга силовика также в этом году увеличила доходы на 400 тысяч рублей – по сравнению с 1,3 миллиона рублей в 2018 году.
Экс-зампрокурора области (проходил по делу о взятке первого замначальника СУ СКР по Среднему Уралу Михаила Бусылко) Дмитрий Чуличков тоже увеличил доходы с 2,6 до 2,9 миллиона рублей. Доход его жены вырос на 8,8 миллионов рублей. Но никаких изменений в структуре собственности у супругов в декларации не отражено.
Бывшая прокурор Дзержинского района, ныне действующая прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова заработала в 2019 году на 300 тысяч больше. Аналогично выросли и доходы её супруга.
Доходы других уральских прокуроров равны в среднем 1,7–2,3 млн рублей за год.
Например, нынешний прокурор Дзержинского района Сергей Гармаш задекларировал доход в 4,4 миллиона рублей – силовик продал квартиру в 155 квадратов и приобрёл земельный участок в 730 квадратных метров. Прокурор Тагилстроевского района Нижнего Тагила Андрей Чанышев также увеличил доходы в два раза – до 3,1 миллиона рублей. У него появился новый земельный участок почти в полторы тысячи квадратных метров.