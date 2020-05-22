В Екатеринбург прибыл первый вывозной борт с россиянами из Индии
Сегодня, 08:19ОбществоФото: pixabay.com
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Вчера, 21 мая, в Екатеринбург прибыл специально организованный рейс из индийского Тривандрума (юго-западный штат Керала) с посадкой в Калькутте (восточный штат Западная Бенгалия), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Кольцово.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Андрей Федоров заявлял, что это группа из 111 человек, в том числе 10 детей.
Вывозной рейс отправился в Москву после Екатеринбурга.
Это первый вывозной рейс из Индии для граждан, находившихся на юге страны, которые не смогли вылететь в Россию из-за пандемии коронавируса.
Посадка была совершена в 21.07 по московскому времени.
Ранее этот же самолет доставил в Тривандрум из России группу из 104 индийских граждан. Большинство из них — это студенты, которые не смогли вылететь в свою страну из-за пандемии коронавируса.
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