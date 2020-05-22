В Екатеринбург прибыл первый вывозной борт с россиянами из Индии

Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Андрей Федоров заявлял, что это группа из 111 человек, в том числе 10 детей.

Вывозной рейс отправился в Москву после Екатеринбурга.

Это первый вывозной рейс из Индии для граждан, находившихся на юге страны, которые не смогли вылететь в Россию из-за пандемии коронавируса.

Посадка была совершена в 21.07 по московскому времени.