В Екатеринбурге Николай Коляда планирует закрыть свой театр из-за финансового кризиса

В Свердловской области из-за пандемии запрещены все массовые мероприятия, закрыты все развлекательные и культурные учреждения. Поэтому у драматурга возникли финансовые проблемы – денег на зарплату и расходы по коммунальным услугам хватит только до конца мая.

Коляда поблагодарил за финансовую поддержку зрителей и просто не равнодушных людей, однако другого выхода из ситуации режиссёр не видит.

Спасибo зрителям, чтo прислали и присылают мне денег. Министерствo культуры РФ oбещает, что театры начнут рабoтать, навернoе, с 1 сентября. А что делать мoим актерам и театру июнь, июль, август? Выход oдин: закрыть театр. Распустить всех по дoмам, живите, как хoтите, написал Коляда на странице.