В Екатеринбурге Николай Коляда планирует закрыть свой театр из-за финансового кризиса
Драматург и режиссёр Николай Коляда планирует закрыть свой театр с 1 июня. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
В Свердловской области из-за пандемии запрещены все массовые мероприятия, закрыты все развлекательные и культурные учреждения. Поэтому у драматурга возникли финансовые проблемы – денег на зарплату и расходы по коммунальным услугам хватит только до конца мая.
Коляда поблагодарил за финансовую поддержку зрителей и просто не равнодушных людей, однако другого выхода из ситуации режиссёр не видит.
Спасибo зрителям, чтo прислали и присылают мне денег. Министерствo культуры РФ oбещает, что театры начнут рабoтать, навернoе, с 1 сентября. А что делать мoим актерам и театру июнь, июль, август? Выход oдин: закрыть театр. Распустить всех по дoмам, живите, как хoтите, написал Коляда на странице.
Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина ранее говорила, что ведомство перевело на счёт театра почти три миллиона рублей на проведение фестиваля. По словам Николая Коляды, использовать эти финансы он не может из-за подотчётности денег на другие нужды.