В Екатеринбурге обвиняемому в убийстве девушек на Уктусе продлили арест на три месяца

Убийство двух молодых девушек было совершено в августе 2018 года. Их обнаружили грибники. Одна девушка скончалась на месте, за жизнь второй пять дней боролись врачи. Однако спасти ее не удалось. Подозреваемого длительное время не удавалось установить. В результате его личность установили и произвели задержание в декабре 2019 года. Им оказался 34-летний Алексей Александров.