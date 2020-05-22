В Екатеринбурге обвиняемому в убийстве девушек на Уктусе продлили арест на три месяца
Сегодня, 17:58ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге суд принял решение продлить срок содержания под стражей для Алексея Александрова, который обвиняется в убийстве двух девушек на горнолыжном комплексе «Уктус», сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Мера пресечения для обвиняемого продлена до 25 августа 2020 года включительно.
Убийство двух молодых девушек было совершено в августе 2018 года. Их обнаружили грибники. Одна девушка скончалась на месте, за жизнь второй пять дней боролись врачи. Однако спасти ее не удалось. Подозреваемого длительное время не удавалось установить. В результате его личность установили и произвели задержание в декабре 2019 года. Им оказался 34-летний Алексей Александров.
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