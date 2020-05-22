В Екатеринбурге осудили кондуктора, угнавшего три автобуса после ссоры с женой

В конце декабря 2019 года 26-летний мужчина поссорился с женой и ночью отправился за зарплатой. Он приехал на стоянку и угнал ПАЗ. Однако не справился с управлением и наехал на отбойник. Автобус он бросил и вернулся на стоянку. Там он угнал еще один автобус и направился в сторону своего дома, но в одном из дворов врезался в припаркованные машины. Мужчина вызвал такси и вновь отправился на стоянку, где угнал третий автобус, и поехал на нем в сторону Академического. Там его остановили сотрудники ДПС.