В Екатеринбурге сотрудник медуниверситета заразилась коронавирусом
Сегодня, 23:03ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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У заведующей столовой Уральского государственного медицинского университета подтвердился коронавирус, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По информации издания, мать женщины заболела пневмонией, она ухаживала за ней дома. После этого у заведующей поднялась температура, она сделала тест, и он оказался положительным.
По данным источника, учебное заведение находилось на карантине лишь в первую неделю, после ввода ограничений. Затем работников вывели на работу.
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