В Екатеринбурге у больницы № 40 появилось граффити о COVID-19 с пятиэтажный дом
Сегодня, 09:22ОбществоФото: E1.RU
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Сегодня ночью в Екатеринбурге напротив больницы № 40 появилось граффити размером с пятиэтажный дом на тему коронавируса, сообщает E1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
На рисунке изображен врач и постоянно повторяется надпись COVID-19.
Стрит-арт создавался в темноте под лучами прожектора. Однако на утро красок стало не видно. На данный момент на торце дома остался только контур. Возможно, красками рисунок заполнят позднее.
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Вид граффити утром
Фото: E1.ru
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