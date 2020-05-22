В Екатеринбурге у футболиста «Урала» подтвердился коронавирус

Его тест был повторно исследован в региональном подразделении Роспотребнадзора. И результат вновь оказался положительным. Заболевание у футболиста протекает в легкой форме.

В пресс-службе ФК «Урал» рассказали, что здоровью спортсмена ничего не угрожает. Он находится под наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые мероприятия.