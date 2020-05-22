В Екатеринбурге у футболиста «Урала» подтвердился коронавирус
Сегодня, 13:34ОбществоФото: Пресс-служба ФК "Урал"
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У нападающего ФК «Урал» Павла Погребняка после проведения общекомандного тестирования был выявлен коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Его тест был повторно исследован в региональном подразделении Роспотребнадзора. И результат вновь оказался положительным. Заболевание у футболиста протекает в легкой форме.
В пресс-службе ФК «Урал» рассказали, что здоровью спортсмена ничего не угрожает. Он находится под наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые мероприятия.
У остальных игроков команды тесты на коронавирус показали отрицательные результаты.
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