В Екатеринбурге в общежитии УрФУ изолировали студентов из-за зараженного COVID-19

Там добавили, что на данный момент в корпусе обеспечена изоляция 35 студентов на 14 дней. Кроме того, усилен дезинфекционный режим.

В Свердловском оперштабе изданию информацию подтвердили.

УрФУ, как и другие учебные заведения перешли с начала пандемии на дистанционную форму обучения. Выпускной в этом году тоже планируется провести в режиме онлайн. Студентам и выпускникам даже будут доставлены на дом шапочки и мантии.

По последним данным в Свердловской области выявлено больше 3,4 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 12 человек скончались.