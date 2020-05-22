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#300лет
В Екатеринбурге в общежитии УрФУ изолировали студентов из-за зараженного COVID-19
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
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Студенты

В Екатеринбурге в общежитии УрФУ изолировали студентов из-за зараженного COVID-19

Сегодня, 14:37ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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