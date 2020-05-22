В Екатеринбурге в общежитии УрФУ изолировали студентов из-за зараженного COVID-19
В общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге был выявлен один случай заражения коронавирусом, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу ВУЗа.
Там добавили, что на данный момент в корпусе обеспечена изоляция 35 студентов на 14 дней. Кроме того, усилен дезинфекционный режим.
В Свердловском оперштабе изданию информацию подтвердили.
УрФУ, как и другие учебные заведения перешли с начала пандемии на дистанционную форму обучения. Выпускной в этом году тоже планируется провести в режиме онлайн. Студентам и выпускникам даже будут доставлены на дом шапочки и мантии.
По последним данным в Свердловской области выявлено больше 3,4 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 12 человек скончались.
Ранее вспышка коронавируса произошла на складе «Красное и Белое». Так заболевание было выявлено у 136 человек. Остальных сотрудников отправили на изоляцию. Также стало известно о заражении нескольких медиков в больнице № 6.