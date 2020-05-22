В Нижнем Тагиле из-за коронавируса мусульмане отметят Ураза-Байрам дома

23 мая у мусульман заканчивается священный месяц Рамадан. 24 мая верующие отметят Ураза-Байрам. Традиционно в этот день в мечетях проходят массовые молитвы. Однако в этом году мечеть в Нижнем Тагиле будет закрыта. Имам-хатыб Нижнетагильской мечети Фанис Галиев призвал мусульман встретить этот праздник дома с родными.