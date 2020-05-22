В Нижнем Тагиле магазинам грозит ответственность за продажу орехов на развес
В Нижнем Тагиле с первого мая Роспотребнадзор, совместно с полицией и специалистами районных администраций, проводит проверки в торговых точках на соблюдение противоэпидемических мер и санитарных правил, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
В двух магазинах «Монетка» на Ленинградском проспекте и «Кировский» на улице Зари требования соблюдаются. Специалисты отметили, что кассиры работают в масках и перчатках, а на входе установлены средства для дезинфекции рук. Кроме того, проводится обработка инвентаря магазинов и торговых поверхностей дезраствором. Также в каждом из магазинов есть разделительные линии для покупателей, чтобы они соблюдали безопасную дистанцию.
При этом во многих торговых точках орехи и сухофрукты продаются на развес, что считается нарушением правил в условиях текущей эпидемиологической обстановки. В связи с этим были составлены извещения на составление протоколов в отношении юридических лиц. На данный момент руководству магазинов предложили убрать эти товары с полок или расфасовать их.
В Ленинском районе специалистами было проверено два магазина «Красное и Белое», расположенных на улицах Быкова и Верхняя Черепанова, а также торговая точка «Со Смаком» на улице Носова. В результате проверки на юридических лиц были выписаны извещения на составление протоколов. Были выявлены нарушения порядка оформления журналов дезинфекции помещений. Кроме того, в магазинах отсутствуют бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха.