В Нижнем Тагиле вырубят более 13 тысяч деревьев для строительства моста через пруд

Вырубкой займется МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Деревья вырубят на трех участках, попадающих в зону строительства моста. Полученные материалы будут переданы в муниципальную казну, порубочные остатки — утилизированы. Планируется вырубить 5113 кубических метров древесины.

Напомним, что в апреле подрядчик начал устанавливать опоры для моста. Планируется, что опоры закончат возводить в течение 2020 года.