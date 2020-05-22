В Нижнем Тагиле вырубят более 13 тысяч деревьев для строительства моста через пруд
Сегодня, 19:45ОбществоФото: пресс-служба мэрии
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В Нижнем Тагиле для строительства моста через пруд вырубят 13866 деревьев. Постановление опубликовано на сайте мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вырубкой займется МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Деревья вырубят на трех участках, попадающих в зону строительства моста. Полученные материалы будут переданы в муниципальную казну, порубочные остатки — утилизированы. Планируется вырубить 5113 кубических метров древесины.
Напомним, что в апреле подрядчик начал устанавливать опоры для моста. Планируется, что опоры закончат возводить в течение 2020 года.
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