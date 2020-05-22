В Верхотурье от коронавируса скончался монах мужского монастыря

В общей сложности от инфекции в регионе скончалось 12 человек. За минувшие сутки было подтверждено два летальных случая.

Ранее стало известно о том, что коронавирус был обнаружен среди священнослужителей в Верхотурье. Тогда был госпитализирован настоятель, а в двух монастырях был введен карантин. Под наблюдение медиков были помещены 120 человек, которые могли контактировать с зараженным.