Выхода из самоизоляции пока не будет. Что разрешили свердловчанам на этой неделе
В Свердловской области 19 мая должен был начаться процесс снятия ограничений по коронавирусу. Однако корректировки в планы правительства внесла вспышка заболевания среди работников склада в Екатеринбурге. Сначала режим самоизоляции продлили до 25 мая, а затем Евгений Куйвашев сообщил о продлении ограничений до 1 июня.
11 мая президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна готова к поэтапному снятию ограничений. Принятие решений он оставил за главами регионов, так как в каждом субъекте эпидемиологическая обстановка отличается.
12 мая власти Свердловской области обсудили возможность поэтапного выхода из режима строгой самоизоляции. Так, губернатор региона Евгений Куйвашев принял решение с 19 мая начинать снятие ограничений, но главный санврач региона выступил против. Однако полпред президента в УрФО Николай Цуканов разрешил спор, сказав, что решение остаётся за главой региона.
В конечном итоге, 13 мая, глава Свердловской области подписал указ, что с 19 мая в регионе начинается поэтапный выход из самоизоляции. Планировалось открыть торговые центры для посещений и разрешить прогулки, позволить открыться летним кафе, а также индивидуальные занятия спортом с соблюдением основных мер безопасности — социальной дистанции, использовании средств защиты и так далее.
Несмотря на это, режим самоизоляции продлили до 25 мая. Причиной стала вспышка коронавируса на складе «Красное и Белое» в Екатеринбурге. Более сотни сотрудников заразились инфекцией, а у большинства оставшихся наблюдаются признаки ОРВИ. С данного склада продукция доставляется в магазины по всей области. В связи с этим Роспотребнадзор начал проводить проверки по всей сети магазинов в регионе.
Мы продолжаем делать все от нас зависящее, чтобы сдерживать распространение коронавируса, но, конечно, такая вспышка вносит корректировки в планы. Я принял решение о продлении большинства ограничительных мер до 25 мая, написал Евений Куйвашев на своей странице в Instagram.
Прогулки и занятия спортом все же были разрешены. В Свердловской области постепенно начинают открываться парки.
С 12 мая в России начали работать в обычном режиме суды. Опять же, они занимаются приемом документов и рассмотрением дел с соблюдением всех требований безопасности. Так, к примеру, Свердловский арбитраж ввел пропускную систему с ожиданием на улице. То есть, граждане ожидают приема на улице и каждого из них вызывают. Более того, войти в суд можно только по предварительной записи.
Кроме того, с 19 мая начинается поэтапное открытие детских садов. Планируется, что пройдет это в три этапа. На данный момент в дошкольных учреждениях, в том числе и частных, открываются дежурные группы. Так, к примеру, в Нижнем Тагиле будет создано 270 дополнительных дежурных групп.
Утром каждый ребенок проходит медицинский осмотр. Также работающим садикам предлагается заполнить декларацию, в которой будут прописаны все нормы, связанные с санитарно-эпидемиологической безопасностью, от регулярного измерения температуры до определения маршрутов прогулки.Пока мы не можем открыть все садики для работы в обычном режиме, опасность распространения коронавируса никто не отменял, рассказывает губернатор региона на своей странице в Instagram.
При этом для граждан старше 65 лет режим самоизоляции по-прежнему сохраняется. Так что им не рекомендуется выходить на улицу вообще.
Также Евгений Куйвашев заявлял о том, что будут возобновлены плановые приемы в поликлиниках и стоматологиях, но при условии, что в городе благополучная эпидемиологическая ситуация. Поэтому работа больниц была возобновлена, но только не во всех населенных пунктах.
В Заречном предприниматели уже не выдерживают натиска пандемии. В связи с этим они устроили «похороны» бизнеса возле торгового центра.
Однако в Свердловской области предприятиям из наиболее пострадавших отраслей выплачены субсидии.
Еще для бизнеса введены налоговые льготы, но при этом, чтобы их получить, предпринимателям придется поднять зарплату своим сотрудникам и выплачивать ее без задержек.
Медики продолжают жаловаться на отсутствие доплат за работу с коронавирусом. В Нижнем Тагиле врачи даже написали жалобу в Минздрав. Однако Евгений Куйвашев сообщил на своей странице в Instagram, что доплаты были произведены на сумму в 280 миллионов рублей.
Кроме того, введены дополнительные выплаты для работников сферы соцобслуживания.
Заксобрание Свердловской области планирует с 30 апреля вернуться к режиму работы, как до коронавируса, но с соблюдением всех требований безопасности.
Приближается и пора выпускных в школах и детсадах. К сожалению, в Свердловской области все массовые мероприятия все еще остаются под запретом, а потому планируется проведение выпускных и последних звонков в онлайн-формате.
Кроме того, стало известно о том, что в общежитии УрФУ студентов изолировали из-за зараженного коронавирусом. Еще в больнице № 6 Екатеринбурга у трех врачей подтвердилось заболевания. Также в СИЗО № 1 был выявлен случай заражения.
Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что снятие ограничений по коронавирусу в регионе возможно только через 20 дней после того, как начнет падать заболеваемость. То есть, показатели должны стабильно падать в течение четырех-пяти дней, и только потом можно делать послабления и наблюдать за ситуацией восемь-девять дней. Затем можно переходить на следующий этап.
Если завтра у нас начнет стабильно снижаться заболеваемость — через 20 дней, не раньше, мы сможем снимать ограничения. Это же касается и работы кафе, заявил Дмитрий Козловских.
22 мая режим самоизоляции продлили до 1 июня. Об этом сообщил на своей странице в Instagram Евгений Куйвашев.
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Знаю, какой вопрос всех волнует: откроемся или не откроемся с понедельника. Расскажу по порядку. Сегодня весь день были совещания по поводу ограничительных мер в Свердловской области. Данные Роспотребнадзора и министерства здравоохранения говорят о том, что пока нет возможности ослаблять режим, врачи, с которыми я разговаривал отдельно, поддерживают эту позицию. В Екатеринбурге настоящим очагом распространения коронавируса стал Железнодорожный район. Только в одном из домов официально зафиксировано 45 случаев COVID-19, среди них 15 заразившихся детей. Всего с начала мая 349 жителей района получили положительные результаты тестов на коронавирус. В это количество входят также и 57 сотрудников склада “Красное и белое”, которые живут в этом районе. Всего на складе зафиксировано уже более 150 случаев заражения. Ситуация с ОРВИ и пневмониями в Железнодорожном районе тоже хуже, чем в целом по Екатеринбургу. Если по области показатель заболеваемости пневмонией составляет 16,1 на 100 тыс. человек, то в Железнодорожном районе — 42,7 на 100 тыс. человек. В мае было зафиксировано 74 случая пневмонии среди жителей района. Кроме того, в мае в Железнодорожном районе было зафиксировано 1780 случаев ОРВИ — в 1,7 раза больше, чем по городу в целом и на 10% выше прошлогодних показателей по району. По моему поручению региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса займется ситуацией в Железнодорожном районе отдельно. Видимо, на ситуацию на этой территории повлияло в том числе большое количество общежитий, где людям трудно снизить количество контактов друг с другом. Контроль за происходящим в этом районе будет усилен и со стороны полиции. Я напоминаю, что нарушение масочного режима и других ограничительных мер, игнорирование санитарных правил грозит различными санкциями от штрафов до уголовной ответственности. Но самое главное — это прямая угроза вашему здоровью и здоровью ваших близких. В том числе исходя из этой информации, я принял решение продлить все ограничительные меры еще на неделю — пока до 1 июня. А теперь - к другим вопросам: Продолжение в галерее и stories
Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)
На данный момент количество заболевших в Свердловской области продолжает расти. В течение недели наблюдается небольшой спад и новый скачок случаев заболевания. Так, в течение недели количество новых случаев за сутки колебалось в районе 130-138 человек. Однако вчера, 21 мая, было подтверждено 174 случая заражения. В общей сложности в регионе заболевание подтверждено у 3143 человек.
В России, в целом, отмечается снижение заболеваемости. Так, с самого начала недели количество подтвержденных за сутки случаев находится на уровне 8-9 тысяч человек. Общее количество заболевших составляет 326 448 человек. Напомним, что режим самоизоляции в России действует с 28 марта.