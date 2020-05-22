Выхода из самоизоляции пока не будет. Что разрешили свердловчанам на этой неделе

11 мая президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна готова к поэтапному снятию ограничений. Принятие решений он оставил за главами регионов, так как в каждом субъекте эпидемиологическая обстановка отличается.

Владимир Путин объявил о снятии ограничений по коронавирусу с 12 мая

12 мая власти Свердловской области обсудили возможность поэтапного выхода из режима строгой самоизоляции. Так, губернатор региона Евгений Куйвашев принял решение с 19 мая начинать снятие ограничений, но главный санврач региона выступил против. Однако полпред президента в УрФО Николай Цуканов разрешил спор, сказав, что решение остаётся за главой региона.

Полпред Цуканов поставил точку в споре о снятии карантина в Свердловской области

В конечном итоге, 13 мая, глава Свердловской области подписал указ, что с 19 мая в регионе начинается поэтапный выход из самоизоляции. Планировалось открыть торговые центры для посещений и разрешить прогулки, позволить открыться летним кафе, а также индивидуальные занятия спортом с соблюдением основных мер безопасности — социальной дистанции, использовании средств защиты и так далее.

Несмотря на это, режим самоизоляции продлили до 25 мая. Причиной стала вспышка коронавируса на складе «Красное и Белое» в Екатеринбурге. Более сотни сотрудников заразились инфекцией, а у большинства оставшихся наблюдаются признаки ОРВИ. С данного склада продукция доставляется в магазины по всей области. В связи с этим Роспотребнадзор начал проводить проверки по всей сети магазинов в регионе.

Мы продолжаем делать все от нас зависящее, чтобы сдерживать распространение коронавируса, но, конечно, такая вспышка вносит корректировки в планы. Я принял решение о продлении большинства ограничительных мер до 25 мая, написал Евений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Прогулки и занятия спортом все же были разрешены. В Свердловской области постепенно начинают открываться парки.

Куйвашев подписал указ о прогулках и занятиях спортом в период самоизоляции

С 12 мая в России начали работать в обычном режиме суды. Опять же, они занимаются приемом документов и рассмотрением дел с соблюдением всех требований безопасности. Так, к примеру, Свердловский арбитраж ввел пропускную систему с ожиданием на улице. То есть, граждане ожидают приема на улице и каждого из них вызывают. Более того, войти в суд можно только по предварительной записи.

Кроме того, с 19 мая начинается поэтапное открытие детских садов. Планируется, что пройдет это в три этапа. На данный момент в дошкольных учреждениях, в том числе и частных, открываются дежурные группы. Так, к примеру, в Нижнем Тагиле будет создано 270 дополнительных дежурных групп.

Утром каждый ребенок проходит медицинский осмотр. Также работающим садикам предлагается заполнить декларацию, в которой будут прописаны все нормы, связанные с санитарно-эпидемиологической безопасностью, от регулярного измерения температуры до определения маршрутов прогулки.Пока мы не можем открыть все садики для работы в обычном режиме, опасность распространения коронавируса никто не отменял, рассказывает губернатор региона на своей странице в Instagram.

При этом для граждан старше 65 лет режим самоизоляции по-прежнему сохраняется. Так что им не рекомендуется выходить на улицу вообще.

Также Евгений Куйвашев заявлял о том, что будут возобновлены плановые приемы в поликлиниках и стоматологиях, но при условии, что в городе благополучная эпидемиологическая ситуация. Поэтому работа больниц была возобновлена, но только не во всех населенных пунктах.

Куйвашев рассказал, когда в больницах Свердловской области возобновят плановые приемы

В Заречном предприниматели уже не выдерживают натиска пандемии. В связи с этим они устроили «похороны» бизнеса возле торгового центра.

Мэрия Заречного встретится с бизнесменами после «похорон» у торгового центра

Однако в Свердловской области предприятиям из наиболее пострадавших отраслей выплачены субсидии.

Уральские предприятия на фоне вспышки COVID-19 получили 265 миллионов рублей субсидий

Еще для бизнеса введены налоговые льготы, но при этом, чтобы их получить, предпринимателям придется поднять зарплату своим сотрудникам и выплачивать ее без задержек.

Медики продолжают жаловаться на отсутствие доплат за работу с коронавирусом. В Нижнем Тагиле врачи даже написали жалобу в Минздрав. Однако Евгений Куйвашев сообщил на своей странице в Instagram, что доплаты были произведены на сумму в 280 миллионов рублей.

Врачи Свердловской области получили доплаты на 280 млн рублей за работу с COVID-19

Кроме того, введены дополнительные выплаты для работников сферы соцобслуживания.

Свердловский губернатор ввел дополнительные выплаты для работников соцобслуживания

Заксобрание Свердловской области планирует с 30 апреля вернуться к режиму работы, как до коронавируса, но с соблюдением всех требований безопасности.

Свердловское Заксобрание вернется к «докоронавирусному» режиму работы

Приближается и пора выпускных в школах и детсадах. К сожалению, в Свердловской области все массовые мероприятия все еще остаются под запретом, а потому планируется проведение выпускных и последних звонков в онлайн-формате.

Кроме того, стало известно о том, что в общежитии УрФУ студентов изолировали из-за зараженного коронавирусом. Еще в больнице № 6 Екатеринбурга у трех врачей подтвердилось заболевания. Также в СИЗО № 1 был выявлен случай заражения.

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что снятие ограничений по коронавирусу в регионе возможно только через 20 дней после того, как начнет падать заболеваемость. То есть, показатели должны стабильно падать в течение четырех-пяти дней, и только потом можно делать послабления и наблюдать за ситуацией восемь-девять дней. Затем можно переходить на следующий этап.

Если завтра у нас начнет стабильно снижаться заболеваемость — через 20 дней, не раньше, мы сможем снимать ограничения. Это же касается и работы кафе, заявил Дмитрий Козловских.

22 мая режим самоизоляции продлили до 1 июня. Об этом сообщил на своей странице в Instagram Евгений Куйвашев.

На данный момент количество заболевших в Свердловской области продолжает расти. В течение недели наблюдается небольшой спад и новый скачок случаев заболевания. Так, в течение недели количество новых случаев за сутки колебалось в районе 130-138 человек. Однако вчера, 21 мая, было подтверждено 174 случая заражения. В общей сложности в регионе заболевание подтверждено у 3143 человек.