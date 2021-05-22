Кэмпинг на территории поселка Мичуринский под Екатеринбургом проверяет прокуратура

После сообщений в СМИ о возможных нарушениях законодательства при организации кэмпинга на территории Мичуринского сотрудники природоохранной прокуратуры установили, что указанный земельный участок находится в границах муниципального образования «город Екатеринбург» и относится к частной собственности, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В данный момент арендатором земельного участка ведется деятельность по организации базы отдыха, кэмпинга. Ведомство в ходе проверки даст оценку законности указанной деятельности, соответствия ее требованиям законодательства об охране окружающей среды, лесного, водного законодательства, законодательства об особо охраняемых природных территориях.
Также будет дана правовая оценка соблюдению земельного законодательства в части наличия правовых оснований использования участка под указанный вид деятельности.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, в середине мая новый исполняющий обязанности природоохранного прокурора назначен в Нижнем Тагиле. Им стал младший советник юстиции Александр Мягков.