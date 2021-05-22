Кэмпинг на территории поселка Мичуринский под Екатеринбургом проверяет прокуратура

После сообщений в СМИ о возможных нарушениях законодательства при организации кэмпинга на территории Мичуринского сотрудники природоохранной прокуратуры установили, что указанный земельный участок находится в границах муниципального образования «город Екатеринбург» и относится к частной собственности, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.