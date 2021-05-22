Тагильчанки добиваются выселения пропивающего вещи детей родственника

Сестры погибшей супруги Максимова добиваются его выселения из квартиры. По словам женщин, мужчина распродал все имущество, а деньги пропил. Также сестры погибшей заявляют, что молодой человек так и не посетил своих детей в детском доме.

У мужчины забрали троих детей органы опеки, после смерти супруги. Теперь сестры его погибшей жены добиваются выселения мужчины. Женщины опасаются, что Максимов подпалит квартиру. Пятого мая мы встречались с органами опеки, обсуждали выселение Максимова из квартиры, органы с нами согласились, но потом перестали поднимать трубки. Чего они ждут, мы не понимаем, видимо, когда он квартиру спалит,заявила Елена. Также сёстры погибшей рассказали, что мужчина так ни разу и не навестил детей в детском доме после того, как у него их забрали органы опеки. Ни разу у детей в детском доме не был, все имущество из квартиры продает, пропивает, куда детям возвращаться - непонятно,делится Елена Князева. Елена и Лариса решили побывать в квартире, где мужчина проживал вместе с детьми и зафиксировали обстановку на видеокамеру мобильного телефона. На момент записи видео двери в помещение были распахнуты, на полу лежали обломки битого стекла, а уходя, мужчина не выключил электрическую печь. Также в квартире отсутствует былое имущество: по словам Елены, Максимов распродает бытовую технику, а полученные деньги тратит на алкогольные напитки. Видео: tagilcity.ru После публикации TagilCity.ru о трех детях, проживающих с отцом, органы опеки проверили квартиру на Вагонке в Нижнем Тагиле и забрали у него детей. «Шли среди фунфыриков»: троих детей у тагильчанина-наркомана забрали органы опеки

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