Тагильчанки добиваются выселения пропивающего вещи детей родственника

Тагильчанки добиваются выселения пропивающего вещи детей родственника
Тагильчанки добиваются выселения пропивающего вещи детей родственника
Сегодня, 12:30ОбществоФото: pixabay.com
Сестры погибшей супруги Максимова добиваются его выселения из квартиры. По словам женщин, мужчина распродал все имущество, а деньги пропил. Также сестры погибшей заявляют, что молодой человек так и не посетил своих детей в детском доме.

У мужчины забрали троих детей органы опеки, после смерти супруги. Теперь сестры его погибшей жены добиваются выселения мужчины. Женщины опасаются, что Максимов подпалит квартиру.

Пятого мая мы встречались с органами опеки, обсуждали выселение Максимова из квартиры, органы с нами согласились, но потом перестали поднимать трубки. Чего они ждут, мы не понимаем, видимо, когда он квартиру спалит,заявила Елена.

Также сёстры погибшей рассказали, что мужчина так ни разу и не навестил детей в детском доме после того, как у него их забрали органы опеки.

Ни разу у детей в детском доме не был, все имущество из квартиры продает, пропивает, куда детям возвращаться - непонятно,делится Елена Князева.

Елена и Лариса решили побывать в квартире, где мужчина проживал вместе с детьми и зафиксировали обстановку на видеокамеру мобильного телефона. На момент записи видео двери в помещение были распахнуты, на полу лежали обломки битого стекла, а уходя, мужчина не выключил электрическую печь. Также в квартире отсутствует былое имущество: по словам Елены, Максимов распродает бытовую технику, а полученные деньги тратит на алкогольные напитки.

Видео:tagilcity.ru

После публикации TagilCity.ru о трех детях, проживающих с отцом, органы опеки проверили квартиру на Вагонке в Нижнем Тагиле и забрали у него детей.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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