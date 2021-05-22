Утонувший подросток и надвигающиеся грозы. Итоги дня в Свердловской области

В Каменском городском округе 15-летний юноша погиб во время купания на диком пляже. Очевидцы заметили, что молодой человек нырнул и больше и не вынырнул. Его тело достали спасатели, которых вызвали свидетели. Позже сотрудники полиции определили, что ребенок не состоял на учете в ПДН и воспитывался в неполной семье — матерью. Также погибший имел серьезное заболевание, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Данный факт мог повлиять на исход в момент погружения под воду при резком перепаде температур воздуха и воды.