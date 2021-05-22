Утонувший подросток и надвигающиеся грозы. Итоги дня в Свердловской области

Во всех муниципалитетах Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за грозы и шквалистого ветра. 23 мая порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. Отмечается, что больше всего риск возникновения угрозы возможен в Ивдельском, Серовском, Североуральском, Краснотурьинском и Карпинском городских округах. Также спасатели напоминают, что не исключаются происшествия на линиях газо- и водоснабжения, ветер может оборвать линии электропередач.
В Каменском городском округе 15-летний юноша погиб во время купания на диком пляже. Очевидцы заметили, что молодой человек нырнул и больше и не вынырнул. Его тело достали спасатели, которых вызвали свидетели. Позже сотрудники полиции определили, что ребенок не состоял на учете в ПДН и воспитывался в неполной семье — матерью. Также погибший имел серьезное заболевание, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Данный факт мог повлиять на исход в момент погружения под воду при резком перепаде температур воздуха и воды.
50-летний водитель «Лады Приоры» погиб в ДТП на подъезде к Нижним Сергам. Мужчина не сумел справиться с управлением и допустил съезд на обочину, после чего произошло опрокидывание автомобиля. Сотрудники ГИБДД выяснили, что автолюбитель не был пристегнут ремнями безопасности. Также у него не обнаружилось водительского удостоверения.
Сестры погибшей супруги Максимова хотят добиться его выселения из квартиры. Женщины заявили, что тагильчанин распродает имущество, чтобы пропить полученные деньги. По словам сестер погибшей, за все время молодой человек так и не посетил своих детей в детском доме. Женщины боятся, что Максимов может подпалить квартиру. Органы опеки, по словам одной из сестер Елены, бездействуют. Женщины пришли в квартиру, в которой мужчина проживал вместе с детьми, и запечатлели обстановку на видеокамеру мобильного телефона.