Полицейские являются самыми нежелательными партнерами для брака в России

При этом сотрудники правоохранительных органов в качестве наименее желанных супругов лидируют как среди опрошенных мужчин, так и среди женщин.
Солидарные представители обоих полов и в отношении актеров и актрис — они занимают третью строчку антирейтинга среди опрошенных россиян.
«Серебро» среди самых нежелательных партнеров для брака у мужчин получили чиновницы, а у женщин — уборщики и дворники. В пятерку антирейтинга попали такие профессии для представительниц прекрасного пола, как врач и учитель. У женщин — водитель.
Большинство опрошенных склонялись к тому, что профессия супруга не имеет большого значения. Больше половины респондентов одобрили род деятельности своей второй половинки.