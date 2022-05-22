Полицейские являются самыми нежелательными партнерами для брака в России

Полицейские являются самыми нежелательными партнерами для брака в России
Полицейские являются самыми нежелательными партнерами для брака в России
Сегодня, 15:55ОбществоФото: pixabay
Полицейские, врачи и стриптизеры — такие профессии озвучили респонденты во время опроса о самых нежелательных партнерах для супружеской жизни. Таковы результаты опроса SuperJob среди россиян.

При этом сотрудники правоохранительных органов в качестве наименее желанных супругов лидируют как среди опрошенных мужчин, так и среди женщин.

Солидарные представители обоих полов и в отношении актеров и актрис — они занимают третью строчку антирейтинга среди опрошенных россиян.

«Серебро» среди самых нежелательных партнеров для брака у мужчин получили чиновницы, а у женщин — уборщики и дворники. В пятерку антирейтинга попали такие профессии для представительниц прекрасного пола, как врач и учитель. У женщин — водитель.

Большинство опрошенных склонялись к тому, что профессия супруга не имеет большого значения. Больше половины респондентов одобрили род деятельности своей второй половинки.

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