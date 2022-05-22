Полицейские являются самыми нежелательными партнерами для брака в России

Полицейские, врачи и стриптизеры — такие профессии озвучили респонденты во время опроса о самых нежелательных партнерах для супружеской жизни. Таковы результаты опроса SuperJob среди россиян.

При этом сотрудники правоохранительных органов в качестве наименее желанных супругов лидируют как среди опрошенных мужчин, так и среди женщин. Солидарные представители обоих полов и в отношении актеров и актрис — они занимают третью строчку антирейтинга среди опрошенных россиян. «Серебро» среди самых нежелательных партнеров для брака у мужчин получили чиновницы, а у женщин — уборщики и дворники. В пятерку антирейтинга попали такие профессии для представительниц прекрасного пола, как врач и учитель. У женщин — водитель. Большинство опрошенных склонялись к тому, что профессия супруга не имеет большого значения. Больше половины респондентов одобрили род деятельности своей второй половинки. «Универсальный полицейский»: некомплект участковых в Тагиле вырос в 20 раз за 6 лет

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter