Снег выпал в деревнях под Нижним Тагилом утром 22 мая

В поселках под Нижним Тагилом в ночь на 22 мая выпал снег и похолодало до минус двух градусов. Местные жители спасают свежий урожай, а свердловчане делятся в соцсетях фотографиями с покрытыми снегом листьями деревьев и травой.

О выпавшем снеге TagilCity.ru рассказали жители поселков Уралец и Висимоуткинск. Хорошо, что следим за новостями. Успели укрыть клубнику и зелень в теплице. Но боюсь заглядывать в парник — туда уже кабачки высадили. Надеюсь, что все обойдется,поделилась с редакцией читательница Елена. Свердловчане делятся в соцсетях фотографиями со снегом на траве, деревьях и тропинках. Фото снегопада выкладывают жители Североуральска, Карпинска, Екатеринбурга. Трассу М-5 «Урал» в районе Челябинска замело снегом. Осадки выпали и на европейской территории России — жители Башкирии делятся в соцсетях фотографиями сугробов на своих приусадебных участках. гора Белая Фото: tagilcity.ru В связи с непогодой ГИБДД Нижнего Тагила выпустила предупреждение. Водителям напоминают, что необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не выезжать на трассу без необходимости, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, избегать резкого маневрирования и торможений, соблюдать безопасную дистанцию и интервал между транспортными средствами. Накануне на трассе М-5 «Урал» погибла 11-летняя девочка — отец ребенка не справился с управлением своего внедорожника. 11-летняя девочка погибла в ДТП на трассе под Сысертью

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