В Нижнем Тагиле подорожал проезд, а инспектора ГИБДД попались на взятках

В Нижнем Тагиле подорожал проезд, а инспектора ГИБДД попались на взятках
В Нижнем Тагиле подорожал проезд, а инспектора ГИБДД попались на взятках
Сегодня, 21:08ОбществоФото: 1MI
В Тагиле два инспектора ДПС попались за получение взяток, проезд подорожал до 22 рублей, а в ДТП в Каменске-Уральском пострадала 13-летняя девочка, укравшая ключи от машины у родителей — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях в Свердловской области и Нижнем Тагиле за прошедшие выходные.

Проезд в тагильских автобусах и маршрутках подорожал на 1 рубль. Теперь пассажирам придется заплатить 22 рубля за одну поездку, тариф не поднимался с 2019 года. Между тем, за это время значительно подорожали топливо и запчасти, а также обслуживание автомобилей в автопарках. Ранее транспортники подавали заявку в РЭК о повышении тарифа до 24 рублей, однако такую стоимость им не одобрили.

В ночь на 22 мая села и поселки под Нижним Тагилом засыпало снегом. Кроме того, были заморозки до -2 градусов. Такие же погодные условия наблюдались и в некоторых других муниципалитетах Свердловской области. Между тем, синоптики прогнозируют минусовые температуры и мокрый снег еще в ближайшие два дня, а сотрудники ГИБДД рекомендуют быть осторожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения пешеходам и водителям.

В выходные произошло смертельное ДТП под Нижним Тагилом. Водитель кроссовера уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и врезался в ГАЗель. Однако не всегда усталость является причиной дорожных аварий. Так, 13-летняя девочка из Каменска-Уральского украла ключи от автомобиля родителей и поехала ночью кататься со своими друзьями. За рулем оказался 16-летний знакомый школьницы, который решил оторваться от погони сотрудников ДПС. В результате, он въехал в столб, все трое подростков получили различные травмы.

Два тагильских инспектора ДПС, которые брали взятки у водителей во время рейдов в майские праздники, попались после жалоб автомобилистов в ГИБДД. Помимо того, что сотрудников правоохранительных органов обязали вернуть неправомерно взятые денежные средства, один из них уже уволен. В отношении второго проводится проверка.

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