В Нижнем Тагиле подорожал проезд, а инспектора ГИБДД попались на взятках

Проезд в тагильских автобусах и маршрутках подорожал на 1 рубль. Теперь пассажирам придется заплатить 22 рубля за одну поездку, тариф не поднимался с 2019 года. Между тем, за это время значительно подорожали топливо и запчасти, а также обслуживание автомобилей в автопарках. Ранее транспортники подавали заявку в РЭК о повышении тарифа до 24 рублей, однако такую стоимость им не одобрили.
В ночь на 22 мая села и поселки под Нижним Тагилом засыпало снегом. Кроме того, были заморозки до -2 градусов. Такие же погодные условия наблюдались и в некоторых других муниципалитетах Свердловской области. Между тем, синоптики прогнозируют минусовые температуры и мокрый снег еще в ближайшие два дня, а сотрудники ГИБДД рекомендуют быть осторожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения пешеходам и водителям.
В выходные произошло смертельное ДТП под Нижним Тагилом. Водитель кроссовера уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и врезался в ГАЗель. Однако не всегда усталость является причиной дорожных аварий. Так, 13-летняя девочка из Каменска-Уральского украла ключи от автомобиля родителей и поехала ночью кататься со своими друзьями. За рулем оказался 16-летний знакомый школьницы, который решил оторваться от погони сотрудников ДПС. В результате, он въехал в столб, все трое подростков получили различные травмы.
Два тагильских инспектора ДПС, которые брали взятки у водителей во время рейдов в майские праздники, попались после жалоб автомобилистов в ГИБДД. Помимо того, что сотрудников правоохранительных органов обязали вернуть неправомерно взятые денежные средства, один из них уже уволен. В отношении второго проводится проверка.
Оспа обезьян начинает распространяться по миру. Очаги инфекции выявлены в странах, далеких от традиционных ареалов распространения заболевания. Случаи уже выявлены в Европе, Северной Америке и Австралии. Симптомы заболевания схожи с ветряной оспой — это повышение температуры, общее недомогание, сыпь на теле. Пока в России не зарегистрировано ни одного случая опасной инфекции.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев собирается снова баллотироваться на пост главы региона, выборы состоятся в сентябре 2022 года. В этой инициативе его поддержал президент РФ Владимир Путин. Чиновники и политологи, считают, что кредит доверия является закономерным, так как Евгений Куйвашев проделал за годы работы на посту большую работу.