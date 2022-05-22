В Нижнем Тагиле подорожал проезд, а инспектора ГИБДД попались на взятках

В Тагиле два инспектора ДПС попались за получение взяток, проезд подорожал до 22 рублей, а в ДТП в Каменске-Уральском пострадала 13-летняя девочка, укравшая ключи от машины у родителей — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях в Свердловской области и Нижнем Тагиле за прошедшие выходные.

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