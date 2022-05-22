Жители Екатеринбурга пожаловались на «грабительские» цены на похороны

Чтобы похоронить близких в Екатеринбурге местным жителям приходится брать кредиты, «залазить в долги» и проявлять хитрость. Так, только услуги кремации обойдутся нынче минимум в 30 тысяч рублей, а самый недорогой памятник без гравировки — почти 100 тысяч.

Жители Екатеринбурга негодуют из-за роста цен на ритуальные услуги. Чтобы похоронить своих близких, им приходится отдавать от ста тысяч рублей фирмам, которые занимаются данной деятельностью. В беседе с Е1 местная жительница поделилась, что самым дорогим в столице Урала считается Лесное кладбище. Чтобы умерший нашел там свое последнее пристанище, придется переплатить в полтора-два раза. Подорожали как услуги копщиков могил, так и кремация. Минимальная стоимость памятника у ритуальщиков, по словам собеседников редакции, составляет 85-100 тысяч рублей. В тридцать тысяч обойдется кремация одного человека. Екатеринбуржцы уверяют, что похоронить человека в пригороде в полтора раза дешевле, чем в самой столице Урала. При этом поставщики ритуальных услуг называют причиной роста цен на похороны увеличившуюся стоимость материалов и санкции.

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