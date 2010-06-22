Детские сады Свердловской области будут уплотнять
22 июня 2010, 16:31ОбществоArtem
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На заседании областного правительства было решено увеличить предельную наполняемость детских садов, передаёт ИТАР-ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе областногоправительства, была принята новая программа развития дошкольных учреждений, согласно которой, число детей в группах теперь будет составлять 25 человек. Такая оптимизация позволит в скором времени создать 4,5 тыс. новых мест. По мнению членов правительства, увеличение числа детей в группах не говорит об ухудшении условий в дошкольных учреждениях.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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