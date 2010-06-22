Детские сады Свердловской области будут уплотнять

Как сообщили в пресс-службе областногоправительства, была принята новая программа развития дошкольных учреждений, согласно которой, число детей в группах теперь будет составлять 25 человек. Такая оптимизация позволит в скором времени создать 4,5 тыс. новых мест. По мнению членов правительства, увеличение числа детей в группах не говорит об ухудшении условий в дошкольных учреждениях.