Долги по зарплате в УрФО с начала года сократились вдвое
22 июня 2010, 16:33ОбществоArtem
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Долги по зарплате в Уральском федеральном округе с начала года сократились с 61-го миллиона рублей до 28-ми миллионов.
Как сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры России в УрФО, с января по июнь уральские прокуроры пресекли более 16 тысяч нарушений трудового законодательства. К ответственности привлечены 2 тысячи должностных лиц. В отношении изобличённых в умышленной невыплате заработной платы, по материалам прокурорских проверок с начала года возбуждено 29 уголовных дел. Большинство обвиняемых уже предано суду. Состояние с соблюдением закона в сфере оплаты труда остается сложным, констатируют в надзорном ведомстве.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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