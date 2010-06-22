Долги по зарплате в УрФО с начала года сократились вдвое

Как сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры России в УрФО, с января по июнь уральские прокуроры пресекли более 16 тысяч нарушений трудового законодательства. К ответственности привлечены 2 тысячи должностных лиц. В отношении изобличённых в умышленной невыплате заработной платы, по материалам прокурорских проверок с начала года возбуждено 29 уголовных дел. Большинство обвиняемых уже предано суду. Состояние с соблюдением закона в сфере оплаты труда остается сложным, констатируют в надзорном ведомстве.