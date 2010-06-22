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Подростки из г. Нижний Тагил придумали сомнительный способ добывать деньги
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подростки из г. Нижний Тагил придумали сомнительный способ добывать деньги

22 июня 2010, 16:42ОбществоArtem
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