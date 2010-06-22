Подростки из г. Нижний Тагил придумали сомнительный способ добывать деньги

Родители пишут заявления в милицию, и там выясняется, что вся история – афера их чада. Как рассказал сегодня начальник штаба тагилстроевского райотдела милиции Алексей Назаров, только в их районе за 2 месяца зарегистрировано 4 таких случая. Так, 26-го мая девушка рассказала, что в трамвае у нее, якобы, из кармана похитили мобильник. А 1-го июня в дежурную часть обратилась мама другой девушки, рассказавшей родителям о напавшем на нее грабителе, отобравшем сотовый телефон и золотые изделия. Сотрудники милиции проверили скупки и ломбарды. В одном украшения нашли. Как выяснилось, туда их сдала подружка девушки по ее собственной просьбе. Как рассказали нам в пресс-службе УВД, аферисткам 16-17 лет и не исключено, что таким образом подростки пытались добыть денег на выпускные балы. Подобные случаи были и в других районах города. Между тем, сотрудники милиции квалифицируют их как заведомо ложные сообщения о преступлениях. И таким подросткам грозит до 2-х лет лишения свободы.