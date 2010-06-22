Сгоревшая машина, возможно, с телом тагильчанина, обнаружена вблизи трассы Екатеринбург-Серов
22 июня 2010, 16:39ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Автомобиль Subaru Outback найден под линией электропередачи недалеко от 137-го километра автодороги Екатеринбург-Серов.
Об этом АПИ рассказала пресс-секретарь Главного управления МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова. Сейчас дознаватели выясняют точную дату и время пожара, поскольку Subaru находится в угоне с 17 июня. Сотрудниками Следственного управления СКП РФ по Свердловской области установлено, что автомобиль принадлежит директору нижнетагильской автошколы «Армада». Он также с 17 июня числился пропавшим без вести. Ведется работа по установлению личности погибшего мужчины. Одно можно сказать точно: причиной стал целенаправленный поджог. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей