Сгоревшая машина, возможно, с телом тагильчанина, обнаружена вблизи трассы Екатеринбург-Серов

Об этом АПИ рассказала пресс-секретарь Главного управления МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова. Сейчас дознаватели выясняют точную дату и время пожара, поскольку Subaru находится в угоне с 17 июня. Сотрудниками Следственного управления СКП РФ по Свердловской области установлено, что автомобиль принадлежит директору нижнетагильской автошколы «Армада». Он также с 17 июня числился пропавшим без вести. Ведется работа по установлению личности погибшего мужчины. Одно можно сказать точно: причиной стал целенаправленный поджог. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».