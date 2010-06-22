Три семьи из г. Нижний Тагил узнали, где захоронены родственники

Поисковики отряда «Соболь» вручили семьям бесценные документы, свидетельствующие о том, как их родственники воевали, как погибли и где захоронены. Так, почти 40 лет Юрий Чернобай искал могилы своего отца и его четырех братьев. Сегодня его мечта сбылась – ему вручили данные о судьбе родного дяди. Как рассказал нам Юрий Чернобай, информация о его родных – бесценна, и он обязательно поедет на место захоронения родственника.