Три семьи из г. Нижний Тагил узнали, где захоронены родственники
22 июня 2010, 16:50ОбществоArtem
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В г. Нижний Тагил сегодня – в День памяти и скорби, три семьи узнали фронтовые судьбы своих погибших родственников.
Поисковики отряда «Соболь» вручили семьям бесценные документы, свидетельствующие о том, как их родственники воевали, как погибли и где захоронены. Так, почти 40 лет Юрий Чернобай искал могилы своего отца и его четырех братьев. Сегодня его мечта сбылась – ему вручили данные о судьбе родного дяди. Как рассказал нам Юрий Чернобай, информация о его родных – бесценна, и он обязательно поедет на место захоронения родственника.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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