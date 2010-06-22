UAZ Patriot хотят сделать интересным молодым

Новинка создана на платформе UAZ Patriot и ориентирована на молодежную аудиторию. Внедорожник будет оснащаться двумя видами двигателей: 2,7- и 2.3-литра. За счет изменившихся габаритов автомобиль обладает улучшенными характеристиками углов съезда и въезда, а также радиуса продольной проходимости. Как сказано в пресс-релизе компании, автомобиль будет выпускаться в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Цена UAZ Patriot Sport начинается с 420 тысяч рублей, пишет autodaily.ru.