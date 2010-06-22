Участникам проекта «Любимые дети» организовали пленэр

Как рассказала директор «Благотворительного фонда «Евраза» - Урал» Елена Раудштейн, на занятее арт-терапией на пленэре были приглашены 11 семей. Каждому ребенку в парке установили мольберт, предоставили акварельные и масляные краски, карандаши. В результате получилась настоящая художественная выставка, отмечают в департаменте по связям со СМИ Евраза. Кстати, занятиями арт-терапией в проекте «Любимые дети» уже несколько лет занимается юная художница Елена Горелова. Недавно в городском театре драмы прошла ее первая персональная выставка. А сейчас 15 работ девочки отправлены в Чехию, в город Острава, в котором расположено одно из предприятий «Евраза». Там будет организована выставка рисунков юных художников из Нижнего Тагила. Также на экспозицию в Чехию будут отправлены работы Софьи Фрунзе - еще одной тагильской участницы проекта «Любимые дети».