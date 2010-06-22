В Свердловской области появится закон об увековечении памяти погибших защитников Отечества
22 июня 2010, 16:56ОбществоArtem
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Ранее такового в регионе не было. Сейчас этот законопроект готовят депутаты Областной Думы.
И как рассказала нам руководитель филиала в Горнозаводском округе Свердловской областной общественной организации поисковых отрядов Александра Ванюкова, сегодня депутаты в этом вопросе заручились поддержкой губернатора Александра Мишарина. Идею появления в регионе закона об увековечении памяти погибших при защите Отечества, по словам Александры Ванюковой, уже поддержали в свердловском областном Совете Ветеранов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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