Воспитанник оздоровительного лагеря в г. Нижний Тагил оказался под колесами автомобиля

Как рассказали нам в отделении пропаганды ГИБДД г. Нижний Тагил, ДТП произошло у городского дворца детского и юношеского творчества. Воспитанник оздоровительного лагеря, работающего при дворце, опаздывал на завтрак и побежал догонять группу. Когда ребенок перебегал дорогу, его сбил автомобиль Жигули 14-й модели. Как рассказала нам инспектор по пропаганде нижнетагильской ГИБДД Эллина Благинина, вина лежит на воспитателях. Они не выполнили требования правил о переводе организованных групп детей через дорогу.

По правилам, группу должны сопровождать 2 воспитателя с поднятыми флажками. Последним дорогу обязан переходить взрослый, убедившись, что все дети благополучно перешли. Малыш, к счастью, получил не очень серьезные травмы – он ударился лицом, ему зашили губу и, на всякий случай, проверят, нет ли сотрясения головного мозга. А водителей госавтоинспекторы просят быть предельно внимательными на дорогах. Школьники на каникулах, на улице хорошая погода, поэтому дети сейчас очень активны, а значит, в любой момент могут оказаться на дороге.