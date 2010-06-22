Японцы устраивают праздник после развода
22 июня 2010, 16:15ОбществоArtem
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В Японии стало модно устраивать праздник по поводу расторжения брака.
Бывшие муж и жена в присутствии друзей и родственников расплющивают молотком свои обручальные кольца. Организацией таких вечеринок занимается единственное в мире агентство. Как пишет «Эхо Москвы», церемония развода с участием друзей и родственников стоит около 600 долларов. Без работы агентство не останется, так как в последнее время в Японии растет число разводов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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