Японцы устраивают праздник после развода

Бывшие муж и жена в присутствии друзей и родственников расплющивают молотком свои обручальные кольца. Организацией таких вечеринок занимается единственное в мире агентство. Как пишет «Эхо Москвы», церемония развода с участием друзей и родственников стоит около 600 долларов. Без работы агентство не останется, так как в последнее время в Японии растет число разводов.