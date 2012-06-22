23 июня в Нижнем Тагиле пройдет официальный этап соревнований по автозвуку

Урал, Сибирь и Центральная Россия - именно такова география участниковсоревнований. Это мероприятие славится своими громкимиавтомобильнымиинсталляциями, радушным приемом и дружественной атмосферой, царящей среди участников и организаторов. Соревнования по автозвуку и тюнингу в этом году будутснова проходить на площади КДК «Современник» подэгидоймеждународной ассоциации «RASCA – RUSSIA».

«RASCA – RUSSIA» – это система соревнований, включающая в себя соревнования в двух форматах: качество звучания, максимальное звуковое давление. В этом году на соревнованияхRASCA для зрителейбудут проходить Road Show от Sony PlayStation. И конечно,как и полагается, с самого утра и до вечера много шума, веселья, позитива, побед и сюрпризов, розыгрышей и призов от спонсоров, интересная шоу-программа,выступления тагильских танцевальных коллективов. Организаторы уверяют, что на Автозвуке будет чем занять детей, так что приглашают посетить мероприятие всей семьей.

А если вы готовите звуковой снаряд, то вам тем более следует посетить мероприятие! 23 июня на площадь у КДК «Современник» приглашаются все желающие. Началов 10.00. Организаторами соревнований выступили «RASCA RUSSIA», «АВТОТЕАТР» и ТЦ «Автопартнер». Программа соревнований по автозвуку опубликована в афише.

Те, кто впервые будет на мероприятии, могут оценить прошлогодний Автозвук, посмотрев фотоотчет.