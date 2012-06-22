«Грязная и вонючая» - Тагильчане недовольны качеством горячей воды

Действительно, почти повсеместно, от Гальянки до Вагонки, качество горячей воды оставляет желать лучшего. Желтоватая, с резким неприятным запахом, такая горячая вода не радует тагильчан. Официального комментария представителей Топливно-энергетического отдела и Управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Нижнего Тагила получить не удалось.

Там корреспондента направили за комментариями в котельные города, на предприятия МУП «Тагилэнерго», «Горэнерго» и котельную НТМК. Странно, что проблема существует по городу повсеместно, а отвечают за качество воды в разных районах разные организация. Вот что рассказала сотрудница одной из котельных города, занимающаяся поставкой горячей воды в квартиры тагильчан.

Проблемы с качеством связаны с проводимыми каждый год опрессовками. Простаивание в течение некоторого времени старых труб приводит к тому, что потом вода, протекающая по ним, имеет неприятный запах и характерный ржавый цвет. Это происходит каждое лето. К сожалению, ситуация будет повторяться до тех пор, пока трубы не поменяют. После того, как вода протечет, она станет чище и без запаха рассказала сотрудник котельной.

При этом она добавила, что котельные не контролируют качество воды. Горячая вода, которая течет из кранов, является технической и оборотной. Она используется для остужения оборудования, при этом нагревается сама. Потом в котельной ее подогревают и направляют в дома. Котельные работают с той водой, которую им предоставляют поставщики.