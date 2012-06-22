ГУ МВД области: никакого штурма и тем более захвата центров ГБН не производилось

В ночное время в органы внутренних дел обратились за помощью два человека, проходивших курс реабилитации от наркотической зависимости в центрах фонда «Город без наркотиков», расположенных на Белоярском водохранилище и в деревне Сарапулке. В частности, они рассказали, что ежедневно подвергаются унижениям и физическому насилию со стороны персонала этих центров.

Практически одновременно с данной информацией поступили сведения, что руководители фонда в спешном порядке ликвидируют реабилитационные центры и около полуночи просто начали выгонять людей на улицу, не дав им даже собрать вещи и документы.

В район Сарапулки и Белоярского водохранилища выдвинулись для проведения проверки в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ при поддержке нарядов комплексных сил полиции следственно-оперативные группы, сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области, их коллеги из Березовского. За соблюдением законности при проведении проверочных мероприятий надзор осуществляют представители областной прокуратуры.

В окрестностях центров они обнаружили реабилитантов, которых доставили до города и помогли добраться домой. Часть из них уехала из мужского центра на «Газели», которая официально принадлежит одному из фондовцев. За рулем находился гражданин, закрепленный водителем за данным транспортным средством.

ОМОН не задействовался. На территорию реабилитационных центров никто из сотрудников не заходил.

ГУ МВД России по Свердловской области заявляет, что никакого штурма и тем более захвата центров не производилось.