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На автодорогах Свердловской области возросло количество ДТП с участием животных
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На автодорогах Свердловской области возросло количество ДТП с участием животных

22 июня 2012, 14:58ОбществоЕвгения
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