На автодорогах Свердловской области возросло количество ДТП с участием животных

В большинстве случаев в ДТП попадают такие лесные нарушители, как лоси, косули, медведи и кабаны.

Звери выходят на трассы по разным причинам. В основном расширяют зону своего обитания, молодые мигрируют на другие территории, где они могут стать хозяевами или ищут новую кормовую базу.

Так, например, в августе прошлого года в ДТП близ Нижнего Тагила, спровоцированном лосем, погибло пять пассажиров автобуса, еще шестеро попали в больницу, да и сам сохатый был найден мертвым в лесу недалеко от места аварии. Водитель автобуса рассказал сотрудникам ГИБДД, что именно внезапно вышедший из леса лось заставил вывернуть на встречку. А там в эту минуту шел груженый КамАЗ. В результате столкновения - груда искореженного металла и множество жертв. Как выяснилось впоследствии, животных на трассе в этом месте встречали не однажды, но предупреждающего о такой опасности знака здесь не было.

В настоящее время на территории Свердловской области существуют три наиболее опасные зоны пересечения автодорог с лесными тропами животных: 102 километр трассы «Екатеринбург – Серов», подъезд к городу Красноуральску и 14 км ЕКАДа.