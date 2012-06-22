Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
На Урале не будут сдерживать рост тарифов на услуги ЖКХ – к сентябрю они вырастут на 12-15%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

На Урале не будут сдерживать рост тарифов на услуги ЖКХ – к сентябрю они вырастут на 12-15%

22 июня 2012, 10:00ОбществоЕвгения
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?