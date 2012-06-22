На Урале не будут сдерживать рост тарифов на услуги ЖКХ – к сентябрю они вырастут на 12-15%

Сегодня глава свердловской региональной энергетической комиссии Владимир Гришанов рассказал журналистам о том, как в 2012 году будет проходить повышение тарифов на ЖКУ. Стоит отметить, что в предыдущие десять лет «коммуналка» дорожала традиционно с января, в этом году было принято решение поднять стоимость коммунальных услуг с июля. Напомним, что многие эксперты связывали это с президентскими выборами, которые состоялись в марте 2012 года, т.к. традиционно повышение стоимости коммунальных услуг всегда влечет недовольство среди электората. Впрочем, в свердловской РЭК от такого предположения открестились.

Так или иначе, с 1 июля пройдет первая волна повышения тарифов. Так, на 15% вырастет стоимость газа, на 6% – электроснабжения. Эти две услуги в текущем году больше дорожать не будут, об этом заявил Владимир Гришанов. Иначе сложилась ситуация с четырьмя другими коммунальными услугами – горячим и холодным водоснабжением, водоотведением и отоплением. Тариф на все эти услуги вырастет 1 июля на 5-6%. Затем, в сентябре пройдет вторая волна повышения стоимости ЖКУ – с 1 сентября тариф на каждую из этих услуг вырастет еще на 5-6%.

Таким образом, в среднем тарифы вырастут на 12-15%. Напомним, согласно действующему российскому законодательству, рост тарифов в год не должен превышать 15% от прошлогодних показателей. Т.е. в Свердловской области тарифы будут подняты по максимуму. Как пояснил глава свердловской РЭК, этот подход выбран для максимальной компенсации расходов ресурсоснабжающих организаций. Также Гришанов отметил, что в Свердловской области сдерживать тарифы не будут, так, как это, например, делают в ЯНАО – там рост составит всего лишь около 2%.

Это ресурсоемкий регион, у них есть такая финансовая возможность, – отметил глава РЭК.

Также, по мнению Владимира Гришанова, рост коммунальных тарифов никак не скажется на платежной дисциплине граждан.

Кто не платит по рублю сейчас, не будет платить и по полтора рубля . А тот, кто платил и раньше, побоится войти в долги и заплатит. Ничего не изменится заметил глава свердловской РЭК.

Также он пояснил, что рост цен в других отраслях не должен произойти из-за повышения тарифов на «коммуналку».

Добавим, что рост тарифов в 2013 году, скорее всего, будет проходить по нынешнему сценарию, т.е. не с января, а с середины года. Об этом также заявил Владимир Гришанов.