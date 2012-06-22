Нижний Тагил с рабочим визитом посетил исполняющий обязанности министра экономики и территориального развития
22 июня 2012, 08:45ОбществоЕвгения
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Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева провела встречу с исполняющим обязанности министра экономики и территориального развития Свердловской области Дмитрием Ноженко, который прибыл в наш город с рабочим визитом.
Руководители обсудили ряд тем, касающихся развития Нижнего Тагила, в том числе исполнения бюджета города в 2012 году и перспективных финансовых планов на 2013-2014 годы.
Кроме того, Дмитрий Ноженко провел совещание с участием заместителей Главы Администрации города Юрием Кузнецовым и Андреем Лариным, принял участие в заседании Совета глав муниципальных образований Горнозаводского управленческого округа, осмотрел площадки строящегося в Нижнем Тагиле госпиталя инновационных медицинских технологий и музейно-паркового комплекса «Демидов-парк» и провел прием граждан.
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