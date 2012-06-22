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Нижний Тагил с рабочим визитом посетил исполняющий обязанности министра экономики и территориального развития
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижний Тагил с рабочим визитом посетил исполняющий обязанности министра экономики и территориального развития

22 июня 2012, 08:45ОбществоЕвгения
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