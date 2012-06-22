Нижний Тагил с рабочим визитом посетил исполняющий обязанности министра экономики и территориального развития

Руководители обсудили ряд тем, касающихся развития Нижнего Тагила, в том числе исполнения бюджета города в 2012 году и перспективных финансовых планов на 2013-2014 годы.

Кроме того, Дмитрий Ноженко провел совещание с участием заместителей Главы Администрации города Юрием Кузнецовым и Андреем Лариным, принял участие в заседании Совета глав муниципальных образований Горнозаводского управленческого округа, осмотрел площадки строящегося в Нижнем Тагиле госпиталя инновационных медицинских технологий и музейно-паркового комплекса «Демидов-парк» и провел прием граждан.