Один другого краше: хитрые «церковники» и расслабившиеся антирелигиозники. Непорядок в агитработе 1937 года

Однако где людям «отправлять культы», если здания церквейиспользовали под склады, не говоря уже о возможности строительства новыххрамов. В общем, люди постепенно сами отказывались от церкви, а верующие,нуждающиеся в совершении обрядов, остались только при поселках и деревнях. Приэтом 30-е годы - время повсеместного распространения колхозов, вступая вкоторый, человек тоже должен был признать себя атеистом. Таким образом,«церковников», в самом деле, оставались буквально единицы. В них-то и нашлиочередных врагов, тормозящих развитие социализма.

Более того, считалось, что они пытаются отравить«религиозным ядом» тех, кто не успел встать в строй бравой колонны, шествующейнавстречу коммунизму. Если в округе случалось происшествие (пожар, кто-то снесизгородь или скот вместо лугов ушел питаться на засеянные поля) - этоприписывалось именно церковникам. Всерьез считалось, что они прибегают к помощишпионов и диверсантов, чтобы мешать, мешать и еще раз мешать. Не могу непривести цитату:

Церковники хитро и конспиративно плетут сети интриг. Варсенале их деятельности все средства борьбы с Советской властью хороши: исплетни, и анекдоты, и подлоги, и мошенничество, и обман.

При этом в статье не один раз повторилось, что «попов всеменьше и меньше». По всей видимости, советской власти необходимо былоискоренить их до нуля. Да, при таких порядках править многомиллионнымгосударством гораздо проще: у всех одна вера, все - единый трудовой класс, витоге ко всем одинаковые требования без исключений и поправок.

Закончить материал мне бы хотелось приведением еще однойцитаты:

Черное воинство мракобесов, озлобленное успехамисоциализма, теряя базу для своей деятельности, делает все, чтобы сохраниться ввиде известного резерва капиталистического окружения.