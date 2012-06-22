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Один другого краше: хитрые «церковники» и расслабившиеся антирелигиозники. Непорядок в агитработе 1937 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Один другого краше: хитрые «церковники» и расслабившиеся антирелигиозники. Непорядок в агитработе 1937 года

22 июня 2012, 14:21ОбществоЕвгения
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