Сегодня в Нижнем Тагиле проходит День памяти и скорби (ФОТО)

В ходецеремонии были возложены венки к Вечному огню, прошла традиционная минутамолчания в память о тех, кто не вернулся домой с поля боя. Среди тагильчантаковых порядка 70 тысяч человек. Известно, что в период войны на наших заводахизготавливались танки и оружие, которые отправляли фронтовикам. Им тоже пришлось тяжело в этот период: без сна и отдыха здоровье быстро подрывалось.