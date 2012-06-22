Сегодня в Нижнем Тагиле проходит День памяти и скорби (ФОТО)
Сегодня по всей стране проходят мероприятия, связанные с поминанием трагического дня в истории Отчества. Именно сегодня семь десятилетий назад началась жуткая война, унесшая миллионы жизней. В Нижнем Тагиле День памяти и скорби решено было провести у мемориала павшим воинам-тагильчанам на Рогожино.
К 9 утра тамсобрались представители предприятий и организаций города, общественныхобъединений, ученики кадетских классов, ребята из трудовых отрядов мэра. Отдатьдань уважения пришли также Глава города Валентина Исаева, председательНижнетагильской городской Думы Александр Маслов, председатель городского Советаветеранов Петр Чашников, епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий.
В ходецеремонии были возложены венки к Вечному огню, прошла традиционная минутамолчания в память о тех, кто не вернулся домой с поля боя. Среди тагильчантаковых порядка 70 тысяч человек. Известно, что в период войны на наших заводахизготавливались танки и оружие, которые отправляли фронтовикам. Им тоже пришлось тяжело в этот период: без сна и отдыха здоровье быстро подрывалось.
Фото пресс-службы Администрации города
К Дню памяти и скорби активисты «Молодой Гвардии ЕР»совместно с представителями молодежной организации Нижнетагильского регионаСвЖД провели мемориальную акцию «Свеча памяти». В ночь на 22 июня они зажгли350 свечей на монументе воинам железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественнойвойны. Важно отметить, что на тагильчан произвела сильное впечатление этаакция, если они видели потухнувшую свечу, то подходили, чтобы зажечь огоньвновь.
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