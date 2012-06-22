В Нижнем Тагиле обанкротилась ведущая управляющая компания

Ее вообще можно назвать крупнейшей в городе компанией. Она была создана на базе Ленинского райкомхоза. И к новым правилам работы эта советская организация оказалась не приспособлена. Попросту не справлялись с поставленными задачами. Кроме того, были известны случаи, когда выделенные на ремонт деньги подвергались, так сказать, нецелевому использованию сообщил JustMedia представитель одной из управляющих компаний Нижнего Тагила.