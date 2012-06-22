В Нижнем Тагиле обанкротилась ведущая управляющая компания
В Нижнем Тагиле обанкротилась управляющая компания Ленинского района. Информация появилась в федеральном реестре сведений о банкротстве.
УК Ленинского района была одной из самых крупных организаций в своей сфере в Нижнем Тагиле.
Ее вообще можно назвать крупнейшей в городе компанией. Она была создана на базе Ленинского райкомхоза. И к новым правилам работы эта советская организация оказалась не приспособлена. Попросту не справлялись с поставленными задачами. Кроме того, были известны случаи, когда выделенные на ремонт деньги подвергались, так сказать, нецелевому использованию сообщил JustMedia представитель одной из управляющих компаний Нижнего Тагила.
Стоит отметить, что к нынешнему времени от услуг УК Ленинского района отказалось больше сотни домов. Сейчас в ведении УК находятся меньше 40 зданий.
Сейчас в отношении компании утверждено конкурсное производство сроком на 6 месяцев.