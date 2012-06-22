В Нижнем Тагиле открылась первая персональная выставка росписи по металлу Евгения Мясникова

На открытии выставки собрались представители отдела культуры, Жениныучителя и близкие, а также интересующиеся подносным промыслом тагильчане.Многие сказали добрые слова в адрес Евгения и его мамы. Действительно, егожелание творить, его открытость, общительность вызывают уважение и пробуждают самыелучшие чувства.

У него безграничное желание жить, такое, какое бывает не у каждогочеловека с ограниченными возможностями... Нашей задачей было помочь увидеть мирво всех его красках и передать это в своих работах Елена Отмахова, учительЕвгения.

Однако Женя талантлив не только в росписи, он активно участвует в спортивныхмероприятиях. Женя награжден грамотой за призовое место в соревнованиях понастольному теннису Фестиваля спорта «Преодолей себя». Признаться, впечатляетколичество наград, благодарственных писем, которые Женя успел получить за своюжизнь. На выставке один из стендов как раз представлял собрание памятныхдокументов. Возле стенда на столике лежала объемная папка, которую не успетьпросмотреть и за час.

TagilCity.ru пообщался с мамойталантливого тагильчанина, и спросил совета для всех, кто воспитывает детей сограниченными возможностями:

Главное работать. Для таких ребят нужны строгие, но чуткие преподаватели.Нам в этом плане очень повезло. Важно не сдаваться, искать пути развитияЛидия Мясникова.

Фото TagilCity.ru

Мы поздравляем Евгения с очередным успехом, выражаемсвою благодарность Центральной библиотеке за возможность увидеть работы. Они действительноукрашают наш мир. Добавим, что жители города приглашаются на выставку вдемонстрационный зал по Строителей,1а. Библиотека города также сообщает, чтоиз-за прошедшей недавно грозы временно не работает портал tagillib.ru, новосстановительные работы ведутся, в ближайшее время ресурс возобновит работу.