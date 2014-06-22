Тагильчане, сегодня День памяти и скорби

Указом Президента РФ от 8 июня 1996 года 22 июня объявлен Днём памяти и скорби.

Самая страшная и кровопролитная война в истории нашей страны длилась 1418 дней. По официальным данным, в ней погибло 27 млн человек.

Только за первый день вражеского нашествия были разорены сотни городов и сел, а за все годы войны - 1710 городов и более 70 тыс деревень. Материальные потери Советского Союза составили 679 млрд руб./в ценах 1941 года/ - около 30 проц национального богатства.

В День памяти и скорби на территории Российской Федерации приспускаются Государственные флаги. Всем учреждениям культуры, каналам телевидения и радиостанциям рекомендовано не включать в программу развлекательные мероприятия и передачи, а также рекламу. 22 июня по всей стране пройдут мероприятия в память о миллионах соотечественников, павших за Родину.

А в Нижнем Тагиле сегодня в полдень раздадутся сирены оповещения гражданской обороны.