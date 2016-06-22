Историческая реконструкция проводов тагильчан на фронт прошла на площадке завода им. Куйбышева (ФОТО)

Мероприятие началось в 11 часов дня. На площадь перед административными зданиями завода с песнями вышли несколько колонн пожилых тагильчан.

С песней промаршировал по площади и сделал круг почета отряд пионеров.

Подтянулись мужчины, которые по сюжету постановки «отправлялись на фронт». В этот момент ведущая называла имена тагильчан, которые в 41-м году отправились на фронт. Кратко была рассказана их боевая судьба.

Мероприятие посетил почетный гость — участница Великой Отечественной войны Ткачева Ольга Ильинична. Она встала в один строй с мужчинами.

В ходе мероприятия разыгрывались небольшие сценки. Вот танцуют девушки на площади.

Вот солдата провожает мать.

А здесь садятся в грузовой автомобиль и «уезжают на фронт» жители Нижнего Тагила.

Реконструкцию посетили представители городской администрации. Сергей Носов охарактеризовал её крайне положительно:

Подобные реконструкции помогают осознать масштаб трагедии, того горя, которое пришло на нашу землю, в нашу страну. Сама идея таких реконструкций в день 22 июня очень правильная. Это и дань памяти, и дань уважения, и воспитание молодёжи сказал мэр.