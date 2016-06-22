Качество и удобство компьютерного стола

Столешница для компьютера сделана таким образом, чтобы на ней компактно разместились и удобно расположились монитор, системный блок и оргтехника. В конструкции стола предусмотрены специальные отделения, приспособления и полочки. С их помощью можно разгрузить рабочую поверхность стола, разместив принтер, книги, диски и шнуры в отдельные для этого места.

Есть даже специальная полка, чаще всего она сделана выдвижной. На ней обычно устанавливают клавиатуру и мышку. Очень, кстати говоря, удобно, потому что экономит ваше время и позволяет вам сидеть правильно во время работы, что очень важно. Не секрет, что офисный работник почти все время на работе проводит сидя за компьютером.

Компьютерные столы существуют в двух вариантах: неподвижные и оснащенные колесиками, такой стол удобен тем, что его не нужно перетаскивать. Можно просто перекатить на другое выбранное для него уютное место. Согласитесь, это удобно. Если вы выберете стол с колесиками, то проследите, чтобы он был оборудован специальным устройством – стопором. С помощью него стол будет стоять на месте, а не кататься по помещению.

При выборе стола под компьютер всегда проверяйте, из какого материала он сделан. Самые дешевые производят из плит ДСП и МДФ. Заметим попутно, что плиты ДСП – не экологически чистый материал потому, что при их производстве применяются токсичные смолы. Состав таких смол обычно нестабилен, то есть если в помещении жарко или влажно, то в атмосферу все время попадают ядовитые испарения. В составе плит МДФ таких смол нет, так как производят методом сухого прессования размельченных древесных стружек и опилок.

Учтите это обстоятельство. Если все же вы решились купить стол, сделанный из ДСП, то проследите, чтобы столешница была покрыта специальной пленкой, отталкивающей воду. Так и стол прослужит дольше, и выглядеть он будет лучше. Встречаются и пластиковые столы. Но по сравнению с конструкцией из древесных волокон, минус пластика в его недолговечности. Отсюда вывод: приобретать такой стол невыгодно.

Отметим компьютерные столы, изготовленные из чистого дерева, а также из стекла или металла. Они намного дороже и в некоторых ситуациях прочнее столов, о которых мы уже говорили. Поставить в офисе такие столы, конечно, престижно, но, на наш взгляд, простой стол из плиты МДФ выполнит свою работу ничуть не хуже. Обратите свое внимание на стеклянный стол или на тот, который сделан из триплекса. Триплекс – это стекло и пленка, изготовленная из полимера. Стол из такого материала намного прочнее стеклянного, к тому же визуально увеличивает размеры комнаты. Очень хорошо подходит для маленьких комнат.

И последнее, не приобретайте столы темных тонов. Даже легкое загрязнение на них хорошо заметно. Помимо того, сочетание темный тон стола и яркое изображение монитора вредно для зрения.

В заключение несколько слов о том, как лучше разместить в помещении компьютерные столы. Проследите за тем, чтобы свет на поверхность столешницы падал слева. При этом он не должен падать на монитор. Отсек, в котором находится системный блок, может быть либо в углу стола, либо справа, либо слева. Это зависит от того, где будет стоять стол. Так же, учтите, что по медицинским правилам уровень глаз всегда должен располагаться выше центра монитора.

В последнее время производители стараются выпускать компьютерные столы не прямоугольной формы, а обтекаемой, и избегают острых углов. Модели такой формы завоевали признание покупателей, и на сегодня они наиболее распространенные и востребованные.

Когда вы расставляете в офисе компьютерные столы, не забудьте, что они должны сочетаться с остальными предметами интерьера. Даже с такими предметами, как кондиционер или шкаф, а тем более стул или кресло, исключая тем самым визуальный дискомфорт.

Ну а самое главное то, чтобы вам было удобно работать за вашим компьютерным столом и неважно, из какого материала он будет сделан.