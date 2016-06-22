Количество кандидатур на звание «Почетный гражданин Нижнего Тагила» было уменьшено до трех
22 июня 2016, 19:55ОбществоДенис Таратонов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня в администрации города определили троих жителей Нижнего Тагила, которые будут претендовать на получение звания «Почетный гражданин Нижнего Тагила». Напомним, изначально кандидатов было десять.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня днем Сергей Носов провел заседание организационного комитета, на котором путем тайного голосования из десяти кандидатов выбрали троих. Среди них оказался Владислав Тетюхин, директор Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра и один из победителей премии «Человек года 2016». Два других кандидата, это главный врач психиатрической больницы №7 Вячеслав Мишарин и начальник коксохимического производства АО «ЕВРАЗ НТМК» Никита Беркутов.
По рекомендации оргкомитета их кандидатуры рассмотрит нижнетагильская городская Дума. Через неделю и один день, 30 июня, будет определено имя победителя. Он станет юбилейным, сотым обладателем титула почетного гражданина Нижнего Тагила.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
победительСергей Носовпочетный гражданинголосованиеАлександр МишаринВладислав ТетюхинкандидатНикита Беркутов
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей