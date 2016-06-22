Количество кандидатур на звание «Почетный гражданин Нижнего Тагила» было уменьшено до трех

Сегодня днем Сергей Носов провел заседание организационного комитета, на котором путем тайного голосования из десяти кандидатов выбрали троих. Среди них оказался Владислав Тетюхин, директор Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра и один из победителей премии «Человек года 2016». Два других кандидата, это главный врач психиатрической больницы №7 Вячеслав Мишарин и начальник коксохимического производства АО «ЕВРАЗ НТМК» Никита Беркутов.