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Всероссийская акция «Завтра была война» состоялась у мемориала воинам-металлургам: в ней приняли участие полицейские Нижнего Тагила (ФОТО)
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Всероссийская акция «Завтра была война» состоялась у мемориала воинам-металлургам: в ней приняли участие полицейские Нижнего Тагила (ФОТО)

22 июня 2016, 20:15Общество
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