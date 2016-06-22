Всероссийская акция «Завтра была война» состоялась у мемориала воинам-металлургам: в ней приняли участие полицейские Нижнего Тагила (ФОТО)
Мероприятие началось 21 июня в 22:00 в Тагилстроевском районе у памятника тем, кто погиб в годы войны. Оно было посвящено 22 июня - Дню памяти и скорби. Об этом сообщает пресс-служба Нижнетагильского МУ МВД.
Бойцы ОМОН несли почетный караул возле мемориала. 150 сотрудников полиции – представители различных служб и подразделений, слушатели центра профподготовки ГУ МВД – выстроились на площади перед памятником.
В свое время Нижнетагильский гарнизон выступил с инициативой отмечать 21 июня, как последний мирный день накануне войны.
Траурное мероприятие открыл Сергей Носов, глава города. В своей речи он напомнил о тех многочисленных жертвах, которые принесла эта война, и сказал о том, что русский народ знает цену победы в этой войне, как никто другой.
Выступил на митинге Ибрагим Абдулкадыров, начальник МУ МВД города. В своей речи он напомнил об участии сотрудников органов внутренних дел в деле победы. Он отметил, что победа ковалась не только на полях войны, но и в тылу. Охрана общественного порядка, обеспечение безопасности жизни людей в любое время важны.
Председатель ОС при МУ МВД России «Нижнетагильское» Алексей Шалагинов обратился к участникам мероприятия с призывом вспомнить в этот день своих родных, которые погибли, защищая Родину, и тех, кто работал в тылу для победы.
Минутой молчания присутствовавшие почтили память тех, кто погиб за мир и счастье на земле. Сотрудники полиции возложили цветы и гирлянды к мемориалу и выложили слово «помним» из горящих свечей.
© TagilCity.ru