Жительница Ирбита зарегистрировала двух мигрантов в своей квартире: ей грозит срок
22 июня 2016, 12:45Общество
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В Ирбите на скамье суда окажется местная жительница Людмила Устинова. Женщину обвиняют в фиктивной постановке мигрантов на учет в квартире.
Сюжеты: Екатеринбург
В ноябре 2015 и в марте 2016 года предприимчивая женщина зарегистрировала в собственном помещении двух мигрантов. Сейчас уголовное дело находится у мирового судьи.
За услугу женщина взяла по 500 рублей с каждого, рассказали в прокуратуре области. За свою отзывчивость жительнице Ирбита грозит до 3 лет лишения свободы.
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