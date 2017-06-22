15 тысяч рублей заплатит 19-летний житель Ревды за уклонение от воинской службы
22 июня 2017, 14:10Общество
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В Ревде вынесен приговор 19-летнему местному жителю, который уклонялся от воинской службы.
Установлено, что на протяжении нескольких месяцев молодой человек уклонялся от прохождения воинской службы. Он отказывался от получения повесток и не являлся в военкомат. В том числе, он отказывался получать повестки по месту учебы.
В связи с данными обстоятельствами уклониста привлекли к
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