155 предписаний об устранении нарушений вынесено техникумам и колледжам Свердловской области

В ходе проверки выявлены нарушения. Например, учебные заведения умышленно сокращали сроки приема заявлений о зачислении, возлагали неправомерные меры дисциплинарного взыскания на учащихся, не выплачивали стипендию при потере одного из родителей во время обучения.